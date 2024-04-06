Москва, 6 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В Доме дружбы в Гаване состоялось торжественное открытие проекта «Российская перспектива: общественные проекты на Кубе», в который входят фотовыставки, посвящённые достижениям и успехам России, а также жёнам героев специальной военный операции. Об этом сообщили ИА Регнум 6 апреля в Общественной палате.

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В церемонии приняли участие более ста гостей, среди которых представители комитетов защиты революции, российские соотечественники, студенты местных вузов и представители кубинской общественности. Почётными гостями церемонии стали национальный координатор комитетов защиты революции Херардо Эрнандес Нордело, посол России на Кубе Виктор Коронелли.

«Наш проект ― это не просто выставка, это, прежде всего, история дружбы и добрых отношений, которые объединяют наши страны. Уверен, что такие проекты ― это возможность для дальнейшего развития и появления новых инициатив для сотрудничества между нашими народами», ― подчеркнул член Общественной палаты Никита Анисимов.

По его словам, эта экспозиция позволит кубинской аудитории узнать о ярких достижениях современной России, высоком уровне развития в науке, культуре и спорте, а также увидеть правдивую информацию о происходящем в стране и российском обществе.

На выставке «Жёны героев» представили фотографии жён российских военных и выдержки из их писем мужьям в зону СВО. Член ОП РФ, супруга генерала российской армии, который уже два года находится в зоне спецоперации, Екатерина Колотовкина рассказала историю о том, как родилась идея выставки.

«Когда более полутора недель он не выходил на связь, и я не знала, что с ним происходит, я накинула его китель на плечи и увидела в отражении зеркала сильную женщину», ― сказала автор проекта.

По словам Колотовкиной, накинутый на плечи китель ― это своеобразный символ ответственности, которая ложится не только на плечи мужчин, но и на плечи женщин, разделивших с ними судьбу.

Она добавила, что проект уже объединил более 30 тысяч российских женщин — жён и матерей героев.

Выставка вызвала живой интерес у гостей мероприятия. Кубинские женщины со слезами на глазах читали письма жен российских героев, которые специально перевели для кубинской аудитории на испанский язык.

Посетить выставку в Доме дружбы жители Гаваны и гости города смогут в течение недели. Потом экспозицию на месяц переместят в Музей 28 сентября в самом центре кубинской столицы.

Как сообщало ИА Регнум, на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября прошлого года открылась международная выставка-форум «Россия», на которой представлены важнейшие достижения страны со всех регионов России. Это более 130 экспозиций, а также 13 экскурсионных маршрутов.

В частности, 14 февраля на выставке-форуме прошёл День промышленности, его обширная программа продемонстрировала историю, современность и будущее промышленного комплекса страны.

На сегодня выставку уже посетили более 10 млн человек. Юбилейным гостем стал Константин Панфилов из Ярославля. В качестве подарка он с супругой получили от «Дирекции выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».