Маскат, 16 июня, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Власти Ирана и Швеции при посредничестве заключили соглашение об обмене задержанными гражданами, который 15 июня состоялся в Маскате. Об этом 15 июня сообщил телеканал CNN.

Заключение

Уточняется, что шведская сторона в ходе обмена освободила экс-чиновника Ирана Хамида Нури, осуждённого в 1988 году за военные преступления, связанные с массовыми казнями и пытками политических заключённых в тюрьме Гохардашт в Карадже.

В свою очередь, Тегеран освободил шведских граждан Йохана Флодеруса и Саида Азизи. Флодерус является сотрудником одного из институтов Евросоюза, его арестовали в Иране в 2022 году и обвинили в шпионаже в пользу Израиля. У Азизи двойное шведско-иранское гражданство, его приговорили к пяти годам заключения по обвинению в сговоре против национальной безопасности.

По информации телеканала, после процедуры обмена премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обвинил иранские власти в том, что они якобы использовали Флодеруса и Азизи для того, чтобы добиться освобождения Нури.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля шведская антиисламская активистка Джейд Сандберг сожгла в Стокгольме Коран. Отмечалось, что шведские полицейские защищали сожжение священной книги мусульман.

До этого уроженка Ирана Марьян Байрами с разрешения полиции и в её присутствии сожгла Коран на берегу шведского озера Меларен. По её словам, в мире нужно «уничтожить все религии».