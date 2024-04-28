Стокгольм, 28 апреля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Шведская антиисламская активистка Джейд Сандберг сожгла в Стокгольме Коран. Это уже не первая её подобная акция, сообщает турецкий телеканал A haber.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

СМИ отмечает, что сожжение священной книги мусульман прошло «под защитой полиции Швеции». Телеканал назвал эту акцию гнусной.

Уточняется, что Сандберг сожгла Коран 26 апреля. Видео с происходящим активистка выложила в своих социальных сетях. Кроме того, она предупредила, что намерена устроить подобную акцию в Мальмё 3 мая.

В её профиле в социальных сетях указано, что Джейд Сандберг является «священнослужителем, экзорцистом, демонологом», а также «активистом и крестоносцем», она выступает против ислама и спасает Швецию и страны Северной Европы от этой религии.

Как передавало ИА Регнум, ранее 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами в мангале на берегу шведского озера Меларен с разрешения полиции и в её присутствии сожгла Коран. Иранка считает, что «необходимо уничтожить все религии».

В конце июня 2023 года полиция Швеции разрешила проведение акции в Стокгольме с сожжением Корана у главной мечети в первый день праздника Курбан-байрам.

В августе 2023 года в ходе манифестации перед посольством Турции в Гааге группа нидерландских ультраправых разорвала и растоптала Коран.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда назвал сожжение Корана в Стокгольме актом недопустимого вандализма. Он заявил, что нельзя плевать на то, что свято для другого человека, и переходить границы человечности в политической борьбе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что закрывающие глаза на сожжение Корана европейские лидеры своим молчанием косвенно причастны к этому. Он осудил отсутствие реакции политического руководства Европы, некоторых СМИ на акции с сожжением священных писаний в Швеции и Дании.

В начале 2024 года мэр города Арнема Ахмед Маркуш заявил, что законы Нидерландов не запрещают сжигать Коран, подобные действия соответствуют праву граждан на демонстрации.