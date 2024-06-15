Полтава, Украина, 15 июня, 2024, 23:35 — ИА Регнум. В Полтаве, в административном центре Полтавской области, на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об в субботу вечером, 15 июня, сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Полтаве были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 23:00 по местному времени (совпадает с мск), сирены воздушной тревоги звучат в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Министерстве обороны Российской Федерации на данный момент не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее несколько взрывов, согласно сообщениям украинских СМИ, прогремели в Миргороде в Полтавской области. Это произошло на фоне объявленной на территории региона воздушной тревоги. Незадолго до этого в украинском министерстве энергетики сообщили, что на одной из высоковольтных подстанций произошёл взрыв, приведший к сбою в движении поездов на востоке страны.

Накануне, 14 июня, на территории всех украинских регионов неоднократно объявляли воздушную тревогу. Утром взрывы прогремели в Харьковской области, позднее — в Киевской и Хмельницкой областях.