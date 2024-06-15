Миргород, Украина, 15 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В городе Миргороде Полтавской области прогремело несколько взрывов. Об этом 15 июня сообщило украинское издание «Телеграф».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Миргороде взрывы!» — проинформировало издание. При этом каких-либо подробностей произошедшего не уточняется.

Ранее на территории Полтавской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 июня на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу. Тревожные сирены прозвучали во всех регионах в 02:14 мск, и этот сигнал в Киеве связали со взлётом в России сверхзвукового истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве на одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе. В результате этого пропало электричество у бытовых потребителей, а также возникли перебои в движении поездов.