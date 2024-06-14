Киев, 15 июня, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом 15 июня свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным украинского ресурса, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины одновременно в 02:14 мск. Отмечается, что сигнал об опасности с воздуха связан со взлётом в России сверхзвукового истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет «Кинжал».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 июня на всей территории Украины дважды объявлялся режим воздушной тревоги. В первый раз это произошло в 03:08 мск, и второй — в 06:02 мск. По данным СМИ, взрывы прогремели в том числе в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, где находится военный аэродром ВСУ.

Позднее в тот же день в Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы на фоне объявленной опасности с воздуха.