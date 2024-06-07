Москва, 7 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В Москве в рамках масштабного городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовала программа «ГТО в парках». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Павел Бедняков/РИА Новости

Эту программу создали специально для жителей Москвы, которые любят заниматься спортом на свежем воздухе и хотят улучшить физические показатели. Инструкторы Мосгорспорта проводят занятия по общей физической подготовке, в ходе которых можно подготовиться к выполнению нормативов ГТО, а затем сдать их в парке. Для того, чтобы принять участие в тренировках, нужно предварительно зарегистрироваться на странице «ГТО в парках», а для прохождения тестов — получить допуск от медиков.

Тренировки и тестирования будут проходить до 15 сентября на ВДНХ, в парках «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Академический», Дружбы, 40-летия Победы, 850-летия Москвы, им. Ю. М. Лужкова. Принять участие в программе могут жители столицы старше 18 лет в выходные.

Помимо этого, к участию в выполнении нормативов в парках допускаются и дети в возрасте от 6 лет. Для каждого возраста подготовлена отдельная программа.

Как сообщало ИА Регнум, в первые выходные лета фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили более 220 тыс. человек. Для них в разных районах столицы провели 2,5 тыс. мероприятий.

Жители и гости Москвы смогли заняться спортом на набережных и в парках, приняли участие в танцевальном флешмобе и в творческих мастер-классах и многое другое. Например, 1 июня в столице стартовал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» — за главный приз в размере миллиона рублей могут посостязаться все желающие.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня. Его площадки будут работать сто дней по всей Москве.