Винница, Украина, 15 июня, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Мужчина, застреливший двух высмеивавших россиян украинских блогерш, одна из которых являлась его супругой, в течение двух лет воевал в зоне боевых действий. Об этом 15 июня сообщило украинское издание «20 минут».

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«О Михаиле известно, что ему было 23 года и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года», — проинформировало издание.

Уточняется, что мужчина сильно ревновал свою 18-летнюю жену Наталью и ему было сложно контролировать гнев из-за потери товарища, а также он воспринимал близко к сердцу, когда кто-то говорил что-нибудь плохое о нём.

Как рассказали изданию соседи, Наталья три месяца назад переехала в квартиру, в которой произошло убийство, и они раньше не видели там Михаила.

В ночь, когда случилось преступление, мужчина приехал к Наталье, получив отпуск, потому что, по словам знакомых, не соглашался на развод, на котором настаивала его супруга.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 13 июня 23-летний мужчина застрелил в Виннице свою 18-летнюю жену и ранил её 19-летнюю подругу, позднее скончавшуюся от полученных ран в медучреждении. Тело стрелявшего позднее нашли на берегу Южного Буга.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая стало известно, что боец украинской армии в Сумской области во время конфликта застрелил троих сослуживцев и затем свёл счёт с жизнью. Причина возникновения конфликта не уточнялись.

Сдавшийся в плен боец ВСУ 27 мая рассказал, что двое пьяных украинских военнослужащих на Пасху застрелили двух оскорблявших их офицеров. Он уточнил, что обоих бойцов наказали, несмотря на то, что, по его мнению, стрелял только один из них.

В январе боец ВСУ расстрелял офицера в Николаевской области после серьёзного конфликта между ними. Затем украинский боец покончил с собой.