Москва, 27 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Двое пьяных военнослужащих ВСУ на Пасху застрелили двух оскорблявших их офицеров. Об этом 27 мая рассказал сдавшийся в плен боец украинских войск.

Иван Шилов ИА Регнум

«По-моему, на Пасху двое военнослужащих застрелили двоих офицеров…. Один из убитых был замполит, другой — не знаю кто… Те (бойцы ВСУ. — Прим. ред.) были пьяные», — процитировал его слова телеканал РЕН ТВ.

По словам пленного, эти офицеры ВСУ оскорбляли застреливших их бойцов, считавших себя доблестными и заслуживающими уважения военнослужащими.

Пленный уточнил, что погибшие офицеры и стрелявшие в них бойцы были из его батальона. Обоих украинских военных наказали за убийство офицеров, хотя, по его словам, стрелял только один из них.

Как передавало ИА Регнум, 12 января украинские СМИ сообщили, что боец ВСУ расстрелял офицера в Николаевской области. Это произошло после серьёзной конфликтной ситуации между военнослужащим и офицером. После преступления стрелявший свёл счеты с жизнью.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко написал, что два украинских бойца застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским военным. По его словам, ликвидированный украинский военный был участником АТО и хвастался тем, что пытал местных жителей на временно оккупированной ВСУ части ЛНР.