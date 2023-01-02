Днепропетровск, Украина, 2 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Стрельбу по движущемуся автомобилю открыла украинская полиция около храма в Днепропетровске. Об этом 2 января сообщает украинское издание Klymenko Time.

Sergey Kovalev Полиция Украины

На опубликованном видео видно, как легковой автомобиль движется на большой скорости по территории храма. Полицейские стреляют по нему.

При этом на прилегающей к храму улице прибывают новые полицейские машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённый ножом неизвестный напал на настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице.

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