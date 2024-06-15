Киев, 15 июня, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Доход от замороженных российских активов в размере €1,5 млрд получит Украина уже в июле текущего года согласно решению Европейского союза. Об этом 14 июня сообщил украинский Минфин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«ЕС согласовал направление прибыли от замороженных российских активов в размере €1,5 млрд. Ожидается, что Украина получит средства в июле 2024 года», — уточняется в сообщении ведомства.

Планируется, что 90% из этих средств направят на военные нужды Киева, оставшиеся 10% используют на восстановление инфраструктуры Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, страны Запада пренебрегли всеми нормами приличия и превратились в грабителей, игнорирующими цивилизованные правила поведения.

Он добавил, что «Большая семёрка» (G7) отбирает у России средства, которые страна честно заработала в рамках международных сделок.

Как заявили страны G7 по итогам саммита в Италии, Россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов ущерба. Оценка основана на данных Всемирного банка и правительства Украины. Страны намерены исследовать все легальные способы взимания средств с России для передачи их Украине.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.