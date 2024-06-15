Вашингтон, 15 июня, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Страны Запада пренебрегли всеми нормами приличия и превратились в грабителей, игнорирующих цивилизованные правила поведения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Так он прокомментировал договоренности западных государств о механизме использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, а также заявления представителей Белого дома о том, что РФ якобы должна предоставить киевскому режиму компенсацию за финансовые и экономические потери.

«Западные страны нарушили все нормы приличия. Превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения. Проще говоря, стали жить не по закону, а по «понятиям», — отметил дипломат, слова которого приводит в своём Telegram-канале российское посольство в США.

Он добавил, что «Большая семёрка» (G7) отбирает у России средства, которые страна честно заработала в рамках международных сделок.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня агентство France presse (AFP) со ссылкой на данные из Елисейского дворца написало, что страны G7 пришли к соглашению, что Украина получит помощь в $50 млрд в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. Издание уточнило, что указанную инициативу выдвинули США. Об этом решении объявили на саммите G7 14 июня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия даст Западу болезненный ответ на изъятие доходов со своих активов. Она также назвала циничным преступлением указанные планы западных стран. Захарова добавила, что это грозит Западу разбалансировкой финансовой системы и разрушительными кризисами.

Ещё в конце мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, Россия ответит им таким же образом. Он подчеркнул, что Москва будет действовать симметрично.