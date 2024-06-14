Берлин, 14 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии изъяли нелегальную партию кокаина весом 35 тонн, сообщило агентство DPA.

Иван Шилов ИА Регнум Контрабанда, наркотики

О конфискации крупнейшей партии кокаина в истории страны 14 июня заявило Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Отмечалось, что операцию силовики провели в семи федеральных землях. Информацию об объёмах и примерной стоимости наркотиков ведомства должны огласить на пресс-конференции в прокуратуре Дюссельдорфа 17 июня.

По данным информационного агентства, кокаин изъяли в порту Гамбурга ещё в 2023 году. Причины, по которым информацию решили обнародовать лишь сейчас, источник издания в министерстве юстиции Северного Рейна — Вестфалии не уточнил. Речь идет о 35 тоннах кокаина, что является крупнейшей такой находкой, отметило DPA.

Как сообщало ИА Регнум, в марте сотрудники французской таможни изъяли более 1 тонны кокаина, который доставили в порт Гавра из Бразилии. По информации телеканал BFMTV, крупную партию наркотиков расфасовали по небольшим упаковкам и доставили с грузом сахара. На место вызвали сотрудников управления по борьбе с наркотиками. Они изъяли порядка 50 сумок с кокаином. При этом контейнер до этого прошёл через порты в Роттердаме и Антверпене. Есть сведения, что часть партии уже разгрузили в Бельгии.

В августе 2023 года крупную партию наркотика весом 646 кг обнаружили грузчики при разгрузке бананов в дистрибьюторском центре торговой сети Albert в поселке Клецаны под Прагой. Обнаруженная партия кокаина оценивалась на чёрном рынке в сумму около 2 миллиардов крон (около 90 миллионов долларов). Она стала одной из самых крупнейших, перехваченных в стране.