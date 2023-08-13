Прага, 14 августа, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Крупную партию наркотика весом 646 кг обнаружили грузчики при разгрузке бананов в дистрибьюторском центре торговой сети Albert в поселке Клецаны под Прагой. Об этом 13 августа сообщил телеканал Nova со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с наркотиками Луцию Шмолдасову.

Peggychoucair Бананы

Уточняется, что сотрудники дистрибьюторского центра торговой сети Albert при разгрузке поддонов с поступившими биобананами обнаружили среди фруктов подозрительные свёртки и обратились в полицию.

В результате проверки выяснилось, что эти пакеты содержат наркотическое вещество, а именно кокаин, в общей сложности — около 646 килограммов», — рассказала Шмолдасова.

Обнаруженная партия наркотика оценивается на чёрном рынке, по словам Шмолдасовой, в сумму около 2 миллиардов крон (около 90 миллионов долларов). В Чехии один грамм наркотика нелегально продается по цене 3 тысячи крон (около 136 долларов). Партия наркотиков, найденная в бананах, стала одной из самых крупнейших, перехваченных в стране.

Бананы с «сюрпризом» прибыли в Чехию из Эквадора через голландский Амстердам. Полиция проверила все партии бананов, поступившие в страну, уделяя особое внимание торговой сети Albert, однако никаких запрещённых веществ больше нигде обнаружено не было.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники таможни нашли в порту Санкт-Петербурга порядка 50 кг наркотика, который был спрятан в рефрижераторе с бананами. Ориентировочная стоимость найденных наркотиков на чёрном рынке составляет свыше 450 млн рублей, и отмечается, что, согласно документам, груз направлялся транзитом в Узбекистан через территорию Европы.

В июне полицейские случайно нашли у хоккеиста в Москве кокаин и нарколабораторию. Наряд правоохранителей вызвали в квартиру, когда отчим спортсмена упал и сломал бедро. Во время осмотра жилого помещения были найдены запрещённые вещества.