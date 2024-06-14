Благовещенск, 14 июня, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В результате наезда минивэна на группу пешеходов в Благовещенске пять человек погибли и ещё четверо пострадали. Об этом 14 июня сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Пять человек погибли, ещё четверо пострадали после наезда минивэна на группу пешеходов в Благовещенске», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895545" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Уточняется, что, по предварительной информации, водитель совершившего наезд на пешеходов автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июня стало известно, что минивэн в Благовещенске на большой скорости сбил около десяти человек на пешеходной дорожке. Отмечалось, что, по предварительный данным, не менее нескольких человек в результате этого погибли.

Ранее в этот же день школьный автобус с детьми попал в ДТП на автодороге Кемерово — Новокузнецк в Кемеровской области. Информация о пострадавших не уточнялась.

Автобус с пассажирами 12 июня съехал в кювет и после этого опрокинулся на трассе Пермь — Березники. По предварительным данным, его водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 12 человек, четверых из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести