Двенадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Пермью
Пермь, 12 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Березники — Пермь пострадали 12 человек. Об этом 12 июня сообщили в минздраве Пермского края.
По словам представителя ведомства, которые привело издание «Коммерсантъ», всех пострадавших осмотрели медработники.
Отмечается, что четверых человек из этого числа госпитализировали в состоянии средней степени тяжести и ещё троих направили в травмпункт. Никто из находившихся в автобусе детей в результате ДТП не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 июня автобус с пассажирами съехал в кювет и затем опрокинулся на трассе Пермь — Березники. Уточнялось, что водитель транспортного средства не справился с управлением.
В Москве 11 мая беременная женщина пострадала в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей. Женщина находилась в момент аварии в одной из машин, и её зажало, из-за чего её оттуда извлекали спасатели.
Ранее в этот же день во Всеволожском районе Ленобласти произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате этого погибла женщина и ещё два человека пострадали.