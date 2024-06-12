Пермь, 12 июня, 2024, 14:26 — ИА Регнум. На трассе Пермь — Березники в Пермском крае слетел в кювет и затем опрокинулся пассажирский автобус. Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что ДТП произошло на 164-м километре трассы, когда водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где его транспортное средство опрокинулось.

По информации источника, в автобусе находился 41 человек, восемь из которых пострадали в результате аварии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июня беременная женщина пострадала при столкновении двух легковых автомобилей в Москве. Пострадавшая находилась в одной из машин, и её зажало в салоне, из-за чего спасатели применили специальные инструменты, чтобы её вызволить.

В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей во Всеволожском районе Ленобласти погибла женщина и ещё два человека пострадали. Авария произошла на 12-м километре автодороги Осиновая Роща — Магистральная, когда женщина-водитель одной из машин не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

На трассе в Кирове 9 июня произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и ещё четверо пострадали. По факту аварии начали проверку, в ходе которой уточняют причины и условия ДТП.