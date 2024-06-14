Белгород, 14 июня, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Утром 14 июня российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Атаку ВСУ осуществили в 08:20 мск, применив дрон самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 июня российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА. В общей сложности они подавили и уничтожили 87 дронов.

Над Белгородской областью средства ПВО за ночь сбили два беспилотника.