Берлин, 8 марта, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Проблема с неравенством в оплате труда мужчин и женщин должна быть преодолена, заявила в интервью газете «Тагесшпигель» член немецкой партии «Зеленые» министр ФРГ по делам семьи Лиза Паус.

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР На работе

По ее словам, зарплата женщин в среднем на 39% меньше, чем у мужчин. Паус также заявила, что мир всё еще живет «в условиях патриархата».

Она призвала полностью отказаться от патриархальной модели. Министр подчеркнула, что патриархат для нее завершится, когда женщинам будет «принадлежать половина власти» и они будут равны с мужчинами «экономически и политически».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Bild написал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с проблемой поиска среди женщин подходящей кандидатуры на пост министра обороны ФРГ после ухода с этой должности Кристины Ламбрехт. До назначения на пост канцлера Шольц был председателем бундестага и обещал, что в случае избрания сделает так, чтобы минимум половина кабинета министров состояла из женщин.