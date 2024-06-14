Бриндизи, Италия, 14 июня, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена, опоздавшего на церемонию приветствия лидеров G7, упрекнула в недостатке галантности премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Трансляцию вело 13 июня телевизионное агентство Vista.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Лидеры стран «Большой семёрки» встречались на закрытом курорте Борго-Эньяциa. Это пятизвёздочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи, расположенный возле побережья Адриатического моря.

Отмечается, что Байден опоздал на встречу на 20 минут. Премьер-министр Италии Мелони лично встретила американского лидера под гостиничным портиком.

«Вы не должны заставлять женщину так ждать», — с улыбкой произнесла Мелони, увидев президента США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден прибыл в Италию на саммит лидеров G7. Борт номер один с главой Белого дома на борту приземлился в аэропорту Бриндизи после почти восьмичасового перелёта.

13 июня Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 в Италии соглашение по безопасности, рассчитанное на десять лет. В соглашении указано, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.