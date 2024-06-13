Бриндизи, Италия, 13 июня, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден прибыл в Италию на саммит «Большой семёрки» (G7). Об этом 12 июня сообщил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточняется, что борт номер один с главой Белого дома на борту приземлился в аэропорту Бриндизи после почти восьмичасового перелёта.

Встреча лидеров стран G7 состоится 13–15 июня на юге Италии, в регионе Апулия, к которому относится Бриндизи. Ожидается, что ключевой темой саммита станет поддержка Украины и усиление давления на Россию. Планируется обсуждение путей изъятия активов России, хранящихся на Западе, в пользу Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на 13 июня запланирована встреча американского лидера Байдена с главой киевского режима Владимиром Зеленским и подписание соглашения между США и Украиной в сфере безопасности.

Как пояснил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон не будет брать на себя обязательство использовать американские войска для защиты Украины. Киев же возьмёт на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия.

Аналогичные соглашения Украина заключила с рядом стран. В частности, Украина подписала в мае двустороннее соглашения о гарантиях безопасности с Бельгией и Испанией. В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове соглашение по безопасности с Украиной сроком на десять лет. Документ включает предоставление Киеву военной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад придерживается безответственной позиции по конфликту на Украине. Как отметил представитель Кремля, ряд стран Евросоюза и США постоянно повышают уровень эскалации и провоцируют ситуацию.