Вашингтон, 1 июня, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) на восток отказался признавать причиной российско-украинского конфликта министр обороны США Ллойд Остин. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал 31 мая в Сингапуре на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», трансляция которого велась на странице Пентагона в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Я не соглашусь с Вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис», — так ответил Остин на вопрос журналиста о причине кризиса на Украине.

Глава американского военного ведомства пояснил, что он считает российские власти ответственными в сложившейся ситуации на Украине, но никак не Североатлантический альянс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент России Владимир Путин в декабре 2023 года в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. В создавшейся ситуации глава России обвинил государства, входящие в состав Североатлантического альянса.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В числе главных целей СВО российский лидер назвал демилитаризицию и денацификацию Украины, нейтральный статус этой страны, желающий вступить в НАТО, а также предание суду причастных к геноциду мирных жителей в Донбассе.

Путин подчеркнул, что мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных в начале спецоперации.