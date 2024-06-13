Санкт-Петербург, 13 июня, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Участники бизнес-диалог «Россия — Индия» обсудили перспективы развития партнерства двух стран. Дискуссия состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Одним из примеров такого долговременного и надежного сотрудничества стал опыт «ФосАгро», более 25 лет успешно работающей с индийскими аграриями.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В ходе дискуссии первый заместитель генерального директора «ФосАгро» Сиродж Лоиков рассказал, что компания продаёт свою продукцию больше чем в 100 стран мира, но Индия занимает среди них особое место. «Сегодня Индия является вторым крупнейшим импортёром удобрений в мире и ежегодно ввозит более 22 миллионов тонн удобрений, примерно половина из которых приходится на фосфорные. По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет ежегодный рост индийского рынка удобрений будет в два раза опережать среднемировые показатели. Экспорт российских удобрений в Индию вырос в 2022 году почти в три раза до 4,3 млн тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. При этом экспортные поставки «ФосАгро» в Индию выросли в 2022 году почти в шесть раз до 2,8 млн тонн, на эту страну пришлась почти треть от общего объема экспорта удобрений компании. В 2023 году поставки российских удобрений в Индию выросли ещё в полтора раза, доля России в общем объёме индийского импорта удобрений достигла 25%», — отметил Сиродж Лоиков.

По словам спикера, возможности по наращиванию объемов поставок минеральных удобрений ограничивают торговые барьеры, увеличивающие стоимость продукции для конечных потребителей. Например, пятипроцентная пошлина на ввоз минеральных удобрений, действующая в Индии. От её отмены выиграют не только поставщики, но и в первую очередь — индийские фермеры — как с точки зрения цены, так и с точки зрения наращивания использования высокоэффективных удобрений, применение которых не несёт риска загрязнения почвы и помогает производить безопасную для здоровья людей сельхозпродукцию.

Первый заместитель генерального директора также отметил, что в рамках рабочей группы по агробизнесу делового совета БРИКС идёт активная работу по обмену практиками и выработке стратегии в области устойчивого сельского хозяйства. С прошлого года «ФосАгро» запустила для аграриев стран-партнеров по БРИКС цифровую образовательную платформу Pro Agro Lectorium. Она стала совместным образовательным проектом стран-участниц БРИКС в области современных агротехнологий. Платформа включает в себя оцифрованные лекции по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение удобрений для достижения продовольственной безопасности. Индийская сторона предоставит 30 лекций по современным агротехнологиям, которые прочитают ведущие индийские специалисты в области растениеводства.