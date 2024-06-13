Москва, 13 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух заместителей главы Федерального архивного агентства (Росархива). Документ опубликовали 13 июня на официальном портале правовой информации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Назначить Костоглода Сергея Васильевича заместителем руководителя Федерального архивного агентства; Юрасова Андрея Викторовича — статс-секретарём — заместителем руководителя <…>, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 13 июня.

Как передавало ИА Регнум, Путин 12 июня подписал указ об образовании новых управлений в администрации президента. Глава государства постановил создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, управление по госполитике в гуманитарной сфере и управление по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.