* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июня, 2024, 07:12 — ИА Регнум. ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» подал иск к компании брата сбежавшего из России шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия, являющегося соучредителем ООО «Оружейные мастерские». Соответствующая информация появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

По данным картотеки, сумма исковых требований составила более 2,1 миллиона рублей. Детали претензии к предприятию не уточняются. Иск принят к производству, дата его рассмотрения на данный момент не назначена.

Завод имени Дегтярёва специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны России, «Оружейные мастерские» производят боеприпасы для нужд ведомства.

Как передавало ИА Регнум, накануне стало известно, что в доме Дмитрия Галкина на Рублёвском шоссе, а также в его компании, прошли обыски. В ходе оперативных мероприятий следователи изъяли компьютеры, носители цифровой информации и другую технику.