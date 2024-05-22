Москва, 22 мая, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Силами военнослужащих за ночь уничтожены четыре беспилотника ВСУ на территории России, сообщили 22 мая в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолёетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, ещё один БПЛА был уничтожен над территорией Калужской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 мая на территории Дзержинского района Калужской области российская система ПВО уничтожила вражеский беспилотник. По предварительной информации, разрушения инфраструктуры не было. Также обошлось без пострадавших, подтвердил губернатор региона Владислав Шапша.

В городах Шостке и Конотопе Сумской области Украины в ночь с 21 на 22 мая в результате авиаудара с применением БПЛА пострадали объекты энергетики. Последствия атаки ВС России уточняются. Оперативные службы приступили к восстановлению электроснабжения, сообщили в областной военной администрации.