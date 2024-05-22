Дзержинский район, Калужская область, 22 мая, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над Калужской областью. Об этом 22 мая сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал Шапша в Telegram-канале.

По предварительной информации, разрушения инфраструктуры нет. Также обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных групп.

Как передавало ИА Регнум, ночью 16 мая системы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов украинской армии в пяти регионах России. Так, над территорией Белгородской области уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА. Ещё четыре дрона сбили и два перехватили над территорией Республики Крым, один БПЛА уничтожили в Брянской области, один — над территорией Калужской области и два БПЛА — над территорией Тульской области.

Российская система противовоздушной обороны в ночь на 22 мая сбила над городом Старый Оскол в Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолётного типа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, два жилых дома повредили осколки сбитого БПЛА. Также пострадал один автомобиль.