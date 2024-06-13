Большемуртинский район, Красноярский край, 13 июня, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В одной из стоматологических клиник Красноярска семилетний мальчик умер во время лечения зубов под наркозом. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Durand Thibaut/ABACA/ТАСС

Уточняется, что 12 июня родители ребёнка, проживающие в Большемуртинском районе, обратились в одну из стоматологических клиник города для оказания ему медпомощи. Лечение зубов должно было происходить «во сне».

«После введения наркоза у ребёнка стала стремительно падать сатурация. Во время проведённых реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребёнка», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура начала проверку по этому факту, в ходе которой проверит качество оказания медпомощи ребёнку и соблюдение требований законодательства об охране здоровья при оказании детям стоматологических услуг. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта шестилетняя девочка умерла в одной из частных клиник в городе Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти при оказании стоматологических услуг. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались провести реанимацию, однако не смогли спасти жизнь ребёнка.

В Твери после посещения стоматологической клиники в феврале умерла девочка 2020 года рождения, которая не вышла из наркоза и умерла не приходя в сознание. Следователи возбудили уголовное дело по этому факту.