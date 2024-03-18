Кудрово, Ленинградская область, 18 марта, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В одной из частных клиник в городе Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребёнок потерял сознание и умер. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

Иван Шилов ИА Регнум

На место происшествия для выяснения обстоятельств гибели пациентки выезжали следователи, судмедэксперт и сотрудники полиции.

Как рассказала мать погибшей в беседе с порталом 78.ru, 17 марта она привела шестилетнюю дочь на осмотр в частную клинику в Кудрово. Девочке требовалась справка о здоровье полости рта для замены кардиостимулятора. В ходе осмотра врач принял решение удалить ей зуб.

Как заявила женщина, после того, как ребёнку стало плохо, у неё началась рвота, девочка посинела и потеряла сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались провести реанимацию, но безуспешно. По словам матери погибшей, аллергий у ребёнка ни на что не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание за такое преступление ― до шести лет лишения свободы.

В клинике изъяли медицинскую документацию, дознаватели назначили комплекс судебных экспертиз. Тело погибшей направили в морг для определения точной причины смерти.

Как сообщало ИА Регнум, в Твери после посещения стоматологической клиники 12 февраля умерла девочка 2020 года рождения. Ребёнок не вышел из наркоза. Малолетнюю пациентку доставили в больницу. Девочка скончалась, не приходя в сознание. Следователи возбудили уголовное дело.

В Рязани в декабре прошлого года скончался мальчик, который проходил лечение в частной стоматологической клинике. После хирургического лечения ребёнок в удовлетворительном состоянии ушёл с родителями из медучреждения. Дома состояние мальчика ухудшилось, черед два дня родители вызвали скорую помощь, но прибывший врач констатировал смерть. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.