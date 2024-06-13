Нью-Йорк, США, 13 июня, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Число людей, вынужденно покинувших свои дома из-за нарушения прав человека, войн и насилия, к концу апреля 2024 года превысило 120 млн, этот показатель в течение 2023 года вырос на 8,8 млн человек. Об этом 12 июня говорится в опубликованном в Женеве ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В УВКБ уточнили, что на конец 2023 года в мире было 117,3 млн вынужденно перемещённых человек.

«Они были вынуждены бежать от преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека и событий, серьезно нарушающих общественный порядок. Это представляет собой рост на 8%, или на 8,8 млн человек, по сравнению с концом 2022 года», — поясняется в докладе.

В УВКБ на основе анализа имеющихся «оперативных данных» пришли к выводу, что количество вынужденно покинувших свои дома людей к концу апреля текущего года составило более 120 млн. Авторы доклада отмечают, что 43,4 млн из 117,3 млн человек являются беженцами, выехавшими за территорию своей страны, ещё 68,3 млн человек «внутренне перемещённые лица», не покидавшие своей страны, все остальные относятся к иным категориям.

Указывается, что почти три четверти беженцев в мире являются выходцами из пяти государств — Афганистана, Сирии, Венесуэлы, Украины и Судана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Евростата, 4,3 млн жителей Украины сбежали в соседние страны Европы. Германия приняла 1,27 млн человек. Из-за такого количества беженцев власти ФРГ задумались об ограничении потока, потому что многие районы и коммуны не справляются с ним.