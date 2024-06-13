Майкоп, 13 июня, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Вспыхнувший вечером 12 июня пожар в офисном здании в центре Майкопа потушили, сообщили 13 июня в пресс-службе управления МЧС по Адыгее.

Николай Хижняк ИА Регнум

Огнеборцы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона в 23:15 мск локализовали пожар на площади 400 квадратных метров. Затем они провели разбор и проливку конструкций.

Для борьбы с огнём создали три боевых участка.

Работу координировал начальник управления Станислав Илющенко. В тушении участвовали 50 специалистов МЧС, задействовано восемь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Москве вспыхнул пожар в административном здании на Сретенском бульваре. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.