В центре Москвы потушили пожар в административном здании
Москва, 12 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. В центре Москвы потушили пожар в административном здании на Сретенском бульваре, сообщили 12 июня в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
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«В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — сообщили в ведомстве.
Пожар вспыхнул утром 12 июня. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Люди в результате не пострадали.
Как сообщили в МЧС, в ликвидации пожара участвовали 66 огнеборцев, задействовано 23 единицы техники.
Как сообщало ИА Регнум, в автосалоне на севере Москвы 10 июня вспыхнул крупный пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В МЧС о пострадавших не сообщали.
На крыше Версальского дворца 11 июня произошёл пожар. Посетителей успешно эвакуировали.