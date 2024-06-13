Новый, 841-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием из Днепропетровской области Украины, где украинские боевики, по словам подпольщиков, намеренно нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. О ЧП, произошедшем накануне, 12 июня, «РИА Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Со ссылкой на своих коллег, он пояснил, что Служба безопасности Украины (СБУ) сразу заблокировала проезд блокпостами, а в интернете стала расходиться информация о прилёте российской ракеты, погибших и раненных.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

О намеренной провокации, по словам, Лебедева, свидетельствует тот факт, что в том месте, где случится взрыв, не было целей, куда стоит бить ракетами.

«И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке», — отметил подпольщик. По его словам, несмотря на появление профессиональных фотографий и видеокадров с места трагедии, никто не нашел «русскую ракету», она там не пролетала.

Ранее глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк заявляла, что Киев намерен создать коалицию для информационных атак на Россию.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи самолетов Су-34 выполнили бомбометание по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

О том, что спецподразделение «головорезов» было уничтожено в рядах украинских сил в ходе освобождения Новомихайловки Марьинского района Донецкой Народной Республики (ДНР), ТАСС рассказал военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.