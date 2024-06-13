Эрбиль, Ирак, 13 июня, 2024, 04:50 — ИА Регнум. На складе нефтеперерабатывающего завода в провинции Эрбиль на севере Ирака в среду вечером, 12 июня, вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«На складе с асфальтобетоном на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул крупный пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока возгорание ликвидировать не удалось. На место происшествия прибыло около десятка пожарных команд. О причинах пожара не сообщается.

По словам одного из очевидцев, пострадал по меньшей мере один человек.

Как передавало ИА Регнум, в апреле на военной базе Кальсу, расположенной в иракской провинции Бабиль к югу от Багдада, прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. По данным телеканала Al Arabiya, в результате инцидента погиб один человек, ещё двое получили ранения. Шиитское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» написало в социальных сетях о том, что по базе нанесли авиаудар.