Сиэтл, США, 13 июня, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Женщину с оружием, которая вошла в здание Федерального бюро расследований (ФБР), задержала полиция Сиэтла в американском штате Вашингтон. Об этом 12 июня сообщил телеканал Fox13.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Уточняется, что вооружённая женщина вошла в здание ФБР в Сиэтле, забаррикадировалась там и приставила оружие к своей груди. Заложников женщина не захватывала, требований не выдвигала. Сотрудники ФБР не пропустили женщину дальше вестибюля, там она находилась более часа.

Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков, которые убедили женщину сдаться полиции. На время, пока шли переговоры, полиция оцепила улицы, прилегающие к зданию ФБР. В результате происшествия никто не пострадал, о мотивах женщины не сообщается, полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция застрелила 14-летнего вооружённого подростка около здания средней школы в американском штате Висконсин. Отмечается, что полиция получила сообщение о человеке с оружием около школы и отреагировала на угрозу.

В начале апреля суд округа Окленд в американском штате Мичиган приговорил к лишению свободы Дженнифер и Джеймса Крамбли — родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорда. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за убийства, совершённые их несовершеннолетним ребёнком.