Москва, 23 мая, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Бывший руководитель следственного отдела СК России по Москве Марат Тамбиев, а также бывший следователь Кристина Ляховенко предстанут перед судом по обвинениям в рекордных взятках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ИГСУ РАНХиГС Марат Тамбиев

В материале говорится, что Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток суммой более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (порядка 7,3 млрд рублей). Более того, по версии следствия, Тамбиев также пытался обогатиться ещё на 1,3 млн долларов (около 117 млн рублей).

Вместе с тем, по версии следствия, старший лейтенант Ляховенко выступила сообщником Тамбиева. Её обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий, а также в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Отмечается, что уголовное дело рассмотрит суд Балашихи. В публикации поясняется, что изначально судебный процесс должен был состояться в Москве, однако Генпрокуратура ходатайствовала в Верховный суд по изменению территориальной подсудности, обосновав это тем, что Тамбиев «обзавёлся связями в судейском корпусе Москвы». Верховный суд удовлетворил запрос ГП.

Как передавало ИА Регнум, в июне прошлого года Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у Тамбиева.

В 2022 году Тамбиев получил взятку от хакерской группы Infraud Organization. Хакеры делали это с целью прекращения дела в отношении некоторых из них, находящегося у него в производстве.

Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры следователя, где также нашли ноутбук, который удалось взломать лишь через несколько месяцев. В нём следователи увидели папку под названием «Пенсия», в которой было фото листа бумаги с кодами, позволявшими Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.