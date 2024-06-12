Первоуральск, Свердловская область, 12 июня, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Вертолёт Robinson R44 совершил жёсткую посадку около города Первоуральска в Свердловской области. Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что инцидент произошёл около базы отдыха «Светофор», на борту находились два человека. Они пострадали, сейчас их госпитализируют.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая вертолёт Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности. На борту находились семь человек — три члена экипажа и четыре пассажира. При посадке никто не пострадал. Вертолёт летел на турбазу из села Ловозеро и аварийно сел в районе реки Пача, за 20 км до пункта назначения.

14 марта вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области. На борту находились 20 человек. Предварительной причиной ЧП назвали неисправность двигателя. Позднее сообщили, что в результате жёсткой посадки один человек погиб.