Киев, 12 июня, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил 12 июня, что его отчим может бежать в Австралию.

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«Может он приехать и в Австралию — смотря какое лобби его покроет. Я не удивлюсь, если так и случится», — заявил пасынок главкома ВСУ, который сам проживает в Австралии.

Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ отметил, что его отца ждёт либо плен, либо бегство. Иван пояснил, что, исходя из ситуации на фронте, во всех провалах Киева винят именно Сырского. По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский найдёт козла отпущения.

Помимо этого пасынок главкома ВСУ заявил «РИА Новости». что посоветовал бы своему отчиму «очнуться». К советам сдаться он вряд ли прислушается, отметил Иван.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Иван Сырский попросил президента Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. 17 марта он пришёл к избирательному участку в посольстве России, где проходит голосование на выборах президента. Иван является приёмным сыном главкома ВСУ от первого брака, его брат Антон — родной. Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью.

Иван Сырский 20 февраля пришёл в российское генконсульство, чтобы присоединиться к поздравлениям по случаю освобождения Авдеевки.