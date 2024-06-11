Москва, 11 июня, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Кремле.

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«Знаю, что Вы были в Нижнем Новгороде, встречались с министрами иностранных дел государств БРИКС, которые приехали к нам в преддверии саммита БРИКС. И мы приветствуем интерес Турции к работе [объединения]», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия будет всячески поддерживать стремление Турции быть вместе со странами БРИКС и решать общие задачи, тем более что ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия.

Российский лидер обратил внимание на то, что в 2023 году был абсолютный рекорд товарооборота между странами. В начале 2024 года произошло снижение из-за корректировки цен на основные товары экспорта и импорта.

Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе на Украине.

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