Москва, 17 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Педагогическое образование стало вторым по популярности в России. Конкурс для будущих преподавателей достигает 12 человек на место. Именно учитель может разглядеть в ребёнке талант, помочь сформировать характер и развить его чувство ответственности. Благодаря национальному проекту «Образование» в России последовательно создаются условия для комфортной работы учителей — расширяются меры поддержки педагогов, строятся и ремонтируются школы, обновляются учебники и образовательные программы и, конечно, растёт престиж профессии учителя.

mos.ru Молодой учитель

По данным Минпросвещения, всего в вузы страны в 2023 году было подано 905 тыс. заявлений на педагогические специальности. Ожидается, что в этом году показатель удержится на таком же уровне, а то и вырастет. Приёмная кампания в педагогические вузы стартует в ближайшее время.

Так, с 19 июня абитуриентов ждут в Глазовском инженерно-педагогическом университете имени В. Г. Короленко (ГИПУ) в Удмуртии. Это единственный вуз России, где готовят и педагогов, и инженеров. В этот день ректор университета в прямом эфире ответит на актуальные вопросы о поступлении, особенностях обучения, проживания в общежитии и внеучебной деятельности. А первых пятерых абитуриентов будут ждать подарки.

ГИПУ располагает образовательными программами всех уровней — от бакалавриата до аспирантуры. Важное преимущество вуза — подготовка специалистов для сельских школ. За время обучения в ГИПУ студенты на бюджетной основе получают умения, позволяющие одновременно вести занятия на разных уровнях образования, к примеру — профили «Начальное образование и русский язык», «Начальное образование и математика» и другие. Такая подготовка позволяет выпускнику быть конкурентоспособным, а вузу эффективно решать задачи восполнения кадрового дефицита региона.

Более 20 педагогических направлений предлагает абитуриентам Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева (АГУ). Приёмная кампания в этом крупнейшем научно-образовательном комплексе и одном из ведущих классических вузов юга России начнётся 20 июня. В нём доступны разные уровни образования и направления: от физкультуры и дополнительного образования в сфере спортивной подготовки до светского, религиозного и духовно-нравственного воспитания.

Почти 30 педагогических направлений предлагает Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ), старейший на Алтае. Сегодня педвуз располагает такими востребованными направлениями обучения, как социальная педагогика, педагогика и психология девиантного поведения, школьный психолог и другими. Также АлтГПУ является пилотной площадкой по разработке и реализации программ обучения в педагогических направлениях.

Более 60 образовательных направлений разработано в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) — от начального образования до управления воспитательной работой. Этот научно-образовательный центр для подготовки и образования педагогов и специалистов в различных сферах деятельности активно работает над тем, чтобы обеспечить студентов инструментами для работы в цифровой реальности.

На базе уральского вуза открылся первый в Свердловской области Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель будущего», который создает условия для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний учителей.

«Уральский государственный педагогический университет — это лучшее место для того, чтобы получить филологическое образование. За все эти пять лет мы обрели ценный опыт, который в дальнейшем будем применять в своей профессиональной деятельности», — отметила одна из выпускниц 2024 года Анна Солина.

Как сообщало ИА Регнум, быть учителем в России становится интереснее и престижнее благодаря созданной по национальному проекту «Образование» комфортной рабочей среде и расширению мер поддержки педагогов. По нацпроекту педагоги и наставники по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе профильных вузов педагогических технопарков «Кванториум». Сегодня работает уже 33 таких технопарка.

Для школьников, которые только планируют стать педагогами, а также для всех тех, кто хочет получить дополнительное образование в этом направлении, создан портал будьучителем.рф, где собрано более 170 учебных заведений со всей страны. Из них 34 вуза — профильно педагогические, в остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения.