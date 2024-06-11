Барнаул, 11 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Гособвинение запросило восемь лет лишения свободы для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Её обвиняют во взяточничестве и использовании полномочий вопреки интересам службы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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«В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить подсудимой восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах Российской Федерации, связанных с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительной функции, сроком на пять лет и штрафом в размере 50 тыс. рублей», — сказала гособвинитель в зале Ленинского районного суда Барнаула.

Также обвинение запросило лишение экс-зампрокурора классного чина государственного советника юстиции 3-го класса.

Сама Кузьменок с обвинением не согласилась. По её словам, в уголовном деле не представили объективные доказательства совершения преступлений. Она добавила, что, учитывая суммарный доход семьи, ей не требовалось брать взятки.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня 2022 года Кузьменок объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о получении крупной взятки, подробности которого не разглашали. Басманный суд Москвы заочно арестовал Кузьменок на два месяца с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории России.

Информация о задержании бывшего зампрокурора появилась 4 июня того же года. Её нашли в Москве.

В поле зрения Генеральной прокуратуры Кузьменок попадала в 2018 году. Тогда в прокуратуре Новосибирской области прошли кадровые перестановки, ведомство ожидала комплексная проверка. По данным СМИ, Кузьменок и Андрея Турбина, который был прокурором региона, вызвали в Генпрокуратуру, где состоялся неприятный разговор с руководством, после которого им предложили написать заявления об уходе.