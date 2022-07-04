Новосибирск, 4 июля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок задержали в Москве. Ранее она была объявлена в международный розыск по делу о взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кузменок было заочно предъявлено обвинение. Другие подробности дела не сообщались.

Однако было известно, что Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заочного ареста «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории России».