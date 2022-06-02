Новосибирск, 2 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок объявили в международный розыск. Это сделано в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Кузменок заочно предъявлено обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на источни информации в Следственном комитете России.

Другие подробности дела не сообщаются. Известно только, что Басманный суд Москвы ранее избрал Любови Кузьменок меру пресечения в виде заочного ареста «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории России». Постановление суда не вступило в законную силу.