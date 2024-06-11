Сеул, 11 июня, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Группа военнослужащих Северной Кореи случайно ненадолго нарушила военную межкорейскую границу, вторглась на территорию Южной Кореи и вернулась на свою территорию после предупредительных выстрелов. Об этом 11 июня сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

South Korea Defense Ministry/Global Look Press

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, инцидент произошёл 9 июня в центральной части демилитаризованной зоны примерно в 12:30 по местному времени (06:30 мск). Около 20 военнослужащих КНДР нарушили демаркационную линию, предположительно, по ошибке. Южнокорейская сторона объявила предупреждение с помощью радиоаппаратуры, после чего сделала предупредительные выстрелы. Военные КНДР вернулись на северокорейскую территорию.

Южная Корея не выявила признаков «необычного поведения».

Официальный представитель комитета отметил, что признаков «необычного поведения» у северокорейских военных выявлено не былою. В Сеуле не считают, что военные КНДР пересекли линию намерено, так как многочисленные кустарники и густая растительность в той местности могли помешать заметить знаки, обозначающие демаркационную линию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после очередного запуска воздушных шаров с мусором со стороны КНДР Сеул собирается возобновить вещание громкоговорителей на межкорейской границе. При этом южнокорейская сторона подчеркнула, что вся ответственность за возможный рост напряжённости будет лежать на КНДР.

Власти Северной Кореи с 8 июня отправили в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором. Утром 9 июня было обнаружено около 330 воздушных шаров с мусором. Более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи. Остальные шары, предполагается, не долетели до страны, в шарах упакован разный мусор, в основном бумага и пластик.

Это уже не первая «мусорная» акция со стороны соседей — Пхеньян делает это в ответ на распространение пропагандистских листовок со стороны Сеула. С конца мая КНДР отправила в Южную Корею КНДР за пять дней запустила в сторону Южной Кореи на воздушных шарах 15 тонн мусора.