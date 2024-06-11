Санкт-Петербург, 11 июня, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Вера Высочина скончалась в возрасте 74 лет в Санкт-Петербурге. О её смерти 10 июня сообщили в Театре имени Андрея Миронова, с которым сотрудничала Высочина.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Мы выражаем глубокие соболезнования близким и родным Веры Леонидовны Высочиной», — говорится в сообщении.

Вера Высочина с 1973 года работала в Театре комедии имени Акимова. На его сцене она сыграла свои яркие роли в спектаклях «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий», «Джельсомино в стране лжецов».

Любителям кино Высочина широко известна по ролям в сериалах «Чужой», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег», «Катерина-2».

Причина смерти актрисы не сообщается. Похороны Веры Высочиной прошли 10 июня.