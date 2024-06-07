Вашингтон, 7 июня, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Вашингтон не считает, что визит кораблей Вооружённых сил России на Кубу является угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире американского телеканала CNN.

Александр Казаков/РИА Новости

«Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности», — сказал Кирби.

Вместе с тем он добавил, что США будут внимательно наблюдать за ходом визита российских военных кораблей на Кубу.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня агентство Prensa Latina, ссылаясь на заявление министерства Революционных вооружённых сил Кубы сообщило, что группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России прибудет в порт Гаваны 12 июня.

Уточнялось, что в состав группы входят фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». На всех кораблях, подчеркнуло кубинское министерство, отсутствует ядерное оружие, поэтому их прибытие в Гавану не представляет угрозы для региона.

Визит завершится 17 июня. Как отметили в министерстве Революционных вооружённых сил Кубы, визит соответствует историческим дружественным отношениям между Москвой и Гаваной.

Американское издание CBS 6 июня информировало, что Россия в ближайшее время планирует начать военно-морские учения в Карибском регионе. По данным американского источника, на которого ссылается издание, учения предполагают заходы российских кораблей в порты Кубы и остановки в Венесуэле. Также, добавил источник, в регионе возможны размещение или полёты некоторых российских самолётов.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.