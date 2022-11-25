Лондон, 25 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В государственных ведомствах Великобритании перестанут устанавливать системы видеонаблюдения китайского производства. Такое распоряжение дало британское правительство в связи с рисками безопасности. Об этом сообщила газета Financial Times.

PhotoMIX Ltd Камеры видеонаблюдения

Подобные ограничения коснутся оборудования для наблюдения, произведенного китайскими компаниями, уточнил в письменно заявлении к парламенту министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден.

«В ходе проверки был сделан вывод о том, что в свете угроз для Великобритании […] требуются дополнительные меры контроля», ― подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила американскому правительству ввести запрет на использование в государственных учреждениях видеокамер производства ряда китайских компаний. В числе «ненадёжных» вошли гиганты Huawei и ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. Оборудование этих компаний используется в сетях видеонаблюдения в американских школах и учреждениях местного самоуправления.

В предложении FCC отмечалось, что использование этого оборудования несёт риски кибершпионажа и угрозу национальной безопасности США.

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