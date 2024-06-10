Буйнакск, Дагестан, 10 июня, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Все детские учреждения дагестанского города Буйнакска переводятся на карантин после массового отравления, сообщили в пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова.

Алексей Майшев / РИА Новости

«Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, в Буйнакск направили бригаду эпидемиологов и инфекционистов Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ). В городе также работает оперативный штаб, в который вошли городские службы, региональное управление Роспотребнадзора, минздрав республики, минстрой региона, МЧС.

Помимо этого, в Дагестан прибыли сотрудники Центрального аппарата Роспотребнадзора, которые провели необходимые исследования и выработали рекомендации для купирования вспышки инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Буйнакске более 270 человек обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции. В медицинские учреждения города госпитализировали не менее 84 граждан.

У пациентов выявили лёгкие и среднетяжёлые формы кишечной инфекции. В минздраве Дагестана также уточнили, что в РЦИБ развёрнуты дополнительные больничные койки.

Власти рекомендовали жителям региона употреблять только кипячёную воду, а также обрабатывать ею фрукты и овощи после мытья. Региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.

9 февраля в регионе также зафиксировали случай массового отравления. От кишечной инфекции тогда пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Все они посещали местное кафе, деятельность которого была приостановлена.

В ходе проверки заведения были выявлены грубые нарушения санитарных правил, дефицит производственного и технологического оборудования, а также отсутствие медицинских книжек у работников.