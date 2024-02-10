Казбековский район, Дагестан, 10 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Шесть посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана оказались в больнице из-за пищевого отравления. Трое из пострадавших дети. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.

РИА Новости/Виталий Аньков

По данным прокуратуры республики, инцидент произошёл 9 февраля. В Казбековскую центральную районную больницу с отравлением поступило шесть человек. Трое из пострадавших дети.

«Предполагаемой причиной отравления является употребление некачественной пищи в заведении общественного питания», — уточнили в ведомстве.

Расследование инцидента взяла на контроль республиканская прокуратура. В ходе проверки следственные органы дадут оценку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля владелец и повар кафе в Иркутске, 11 посетителей которого попали в больницу с пищевым отравлением, были помещены под стражу по решению суда.

Обоих задержали накануне в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).