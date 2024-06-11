Москва, 11 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Обладательница титула «Мисс Европа» белоруска Вероника Чачина потеряла браслет за миллион рублей во время танцев в московском ресторане. Обнаружив пропажу, девушка написала заявление в полицию. По данным источника ИА Регнум, браслет унёс один из гостей ресторана.

Кадр из видео

«Miss Supranational Европа» 22-летняя Вероника Чачина 2 июня отдыхала в ресторане в «Москва-Сити» на дне рождении своей подруги. На праздник девушка надела свой браслет Bvlgari стоимостью более одного миллиона рублей.

«Заявительница отдыхала в ресторане «Иванка». Выходя из ресторана, примерно в 2 часа она обнаружила отсутствие на руке браслета, который приобрела в феврале 2024 года. После пропажи девушка написала заявление», — сообщил источник.

По информации собеседника, браслет забрал один из гостей ресторана. Сейчас сотрудники полиции отсматривают камеры видеонаблюдения, чтобы обнаружить вора.

Вероника Чачина родом из Минска. Она участница конкурс Miss Supranational 2013. На конкурсе девушка завоевала титул Miss Supranational Европа. Данный конкурс красоты третий по престижности после «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь с пятницы на субботу у уснувшей на остановке общественного транспорта 39-летней Москвички неизвестные украли швейцарские часы за полмиллиона рублей. Женщина написала заявление в полицию.